Количество погибших в обвале у Майами достигло 79
Суббота, 10 июля 2021, 02:25
Количество погибших в обвале 12-этажки Champlain Towers South в Серфсайд у Майами (США) выросло до 79.
Источник: мэр Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава в AP
Детали: Кава назвала это число "ошеломляющим".
Еще 61 человек числятся пропавшими без вести.
Как отмечается, спасатели работают в течение 16 дней, чтобы найти жертв в руинах.
Предыстория:
- 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
- Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
- Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.