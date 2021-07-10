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Количество погибших в обвале у Майами достигло 79

Суббота, 10 июля 2021, 02:25
Количество погибших в обвале у Майами достигло 79

Количество погибших в обвале 12-этажки Champlain Towers South в Серфсайд у Майами (США) выросло до 79.

Источник: мэр Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава в AP

Детали: Кава назвала это число "ошеломляющим".

Еще 61 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, спасатели работают в течение 16 дней, чтобы найти жертв в руинах.

Предыстория:

  • 24 июня в Серфсайде обрушилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в здании было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.
  • Сейчас следователи не выяснили, что стало причиной обрушения комплекса.
  • Жителям другого здания, Crestview Towers, было приказано эвакуироваться немедленно после того, как инженеры обнаружили серьезные проблемы с бетоном и электричеством.

Темы: США
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