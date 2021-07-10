Количество погибших в обвале у Майами достигло 79

Количество погибших в обвале 12-этажки Champlain Towers South в Серфсайд у Майами (США) выросло до 79.

Источник: мэр Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава в AP

Детали: Кава назвала это число "ошеломляющим".

Еще 61 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечается, спасатели работают в течение 16 дней, чтобы найти жертв в руинах.

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