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Гаїті звернулися до США і ООН по допомогу після вбивства Моїза

Субота, 10 липня 2021, 04:34
Гаїті звернулися до США і ООН по допомогу після вбивства Моїза

Республіка Гаїті звернулася до США і ООН по допомогу в захисті ключової інфраструктури, такої  як аеропорт і порти, після вбивства президента Жовенеля Моїза.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра з виборів Матіаса П'єра

Деталі: Повідомляється, що прохання про допомогу США в сфері безпеки було в бесіді між тимчасовим прем'єр-міністром Гаїті Клодом Джозефом і держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

За словами П'єра, Гаїті також звернулися з проханням про надання військ до Ради Безпеки ООН. Reuters пише, що в листі з офісу Джозефа в офіси ООН в Гаїті від 7 липня було прохання направити війська для підтримки національної поліції у відновленні безпеки і захисту ключової інфраструктури по всій країні після вбивства Моїза. Радбез ООН  має санкціонувати розгортання миротворців або поліції ООН в Гаїті.

П’єр сказав, що "ми були в ситуації, коли вважали, що інфраструктура країни - порт, аеропорт і енергетична інфраструктура - може бути метою". Крім того, запит про підкріплення сил безпеки зумовила необхідність  провести 26 вересня вибори  президента і до законодавчих органів.

США і Колумбія вже заявили, що спрямують співробітників правоохоронних органів і розвідки для допомоги Гаїті після того, як ряд їхніх громадян були заарештовані за підозрою у вбивстві Моїза.

Передісторія:

  • Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили в ніч на 7 липня в його резиденції, його дружина була поранена.
  • Правоохоронці Гаїті вважають, що до вбивства причетна група з 26 колумбійців і 2 американців, 17 осіб затримали. Крім того, на території посольства Тайваню в Гаїті затримали 11 підозрюваних.
  • Уряд Гаїті оголосив 15-денний надзвичайний стан
  • Моїз був обраний президентом Гаїті в листопаді 2016 року і вступив на посаду в лютому 2017 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНСША
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