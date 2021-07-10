Гаїті звернулися до США і ООН по допомогу після вбивства Моїза

Республіка Гаїті звернулася до США і ООН по допомогу в захисті ключової інфраструктури, такої як аеропорт і порти, після вбивства президента Жовенеля Моїза.

Джерело: Reuters з посиланням на міністра з виборів Матіаса П'єра

Деталі: Повідомляється, що прохання про допомогу США в сфері безпеки було в бесіді між тимчасовим прем'єр-міністром Гаїті Клодом Джозефом і держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

За словами П'єра, Гаїті також звернулися з проханням про надання військ до Ради Безпеки ООН. Reuters пише, що в листі з офісу Джозефа в офіси ООН в Гаїті від 7 липня було прохання направити війська для підтримки національної поліції у відновленні безпеки і захисту ключової інфраструктури по всій країні після вбивства Моїза. Радбез ООН має санкціонувати розгортання миротворців або поліції ООН в Гаїті.

П’єр сказав, що "ми були в ситуації, коли вважали, що інфраструктура країни - порт, аеропорт і енергетична інфраструктура - може бути метою". Крім того, запит про підкріплення сил безпеки зумовила необхідність провести 26 вересня вибори президента і до законодавчих органів.

США і Колумбія вже заявили, що спрямують співробітників правоохоронних органів і розвідки для допомоги Гаїті після того, як ряд їхніх громадян були заарештовані за підозрою у вбивстві Моїза.

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