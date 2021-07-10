Гаити обратились к США и ООН за помощью после убийства Моиза

Республика Гаити обратилась к США и ООН за помощью в защите ключевой инфраструктуры, такой как аэропорт и порты, после убийства президента Жовенеля Моиза.



Источник: Reuters со ссылкой на министра по выборам Матиаса Пьера



Детали: Сообщается, что просьба о помощи США в сфере безопасности была в беседе между временным премьер-министром Гаити Клодом Джозефом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Пьера, Гаити также обратились с просьбой о предоставлении войск в Совет Безопасности ООН. Reuters пишет, что в письме из офиса Джозефа в офисы ООН в Гаити от 7 июля была просьба направить войска для поддержки национальной полиции в восстановлении безопасности и защиты ключевой инфраструктуры по всей стране после убийства Моиза. Совбез ООН должен санкционировать развертывание миротворцев или полиции ООН в Гаити.

Пьер сказал, что "мы были в ситуации, когда считали, что инфраструктура страны - порт, аэропорт и энергетическая инфраструктура - может быть целью". Кроме того, запрос о подкреплении сил безопасности обусловила необходимость провести 26 сентября выборы президента и в законодательные органы.

США и Колумбия уже заявили, что направят сотрудников правоохранительных органов и разведки для помощи Гаити после того, как ряд их граждан были арестованы по подозрению в убийстве Моиза.

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