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Гаити обратились к США и ООН за помощью после убийства Моиза

Суббота, 10 июля 2021, 04:34
Гаити обратились к США и ООН за помощью после убийства Моиза

Республика Гаити обратилась к США и ООН за помощью в защите ключевой инфраструктуры, такой как аэропорт и порты, после убийства президента Жовенеля Моиза.

Источник: Reuters со ссылкой на министра по выборам Матиаса Пьера

Детали: Сообщается, что просьба о помощи США в сфере безопасности была в беседе между временным премьер-министром Гаити Клодом Джозефом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Пьера, Гаити также обратились с просьбой о предоставлении войск в Совет Безопасности ООН. Reuters пишет, что в письме из офиса Джозефа в офисы ООН в Гаити от 7 июля была просьба направить войска для поддержки национальной полиции в восстановлении безопасности и защиты ключевой инфраструктуры по всей стране после убийства Моиза. Совбез ООН должен санкционировать развертывание миротворцев или полиции ООН в Гаити.

Пьер сказал, что "мы были в ситуации, когда считали, что инфраструктура страны - порт, аэропорт и энергетическая инфраструктура - может быть целью". Кроме того, запрос о подкреплении сил безопасности обусловила необходимость провести 26 сентября выборы президента и в законодательные органы.

США и Колумбия уже заявили, что направят сотрудников правоохранительных органов и разведки для помощи Гаити после того, как ряд их граждан были арестованы по подозрению в убийстве Моиза.

Предыстория:

  • Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции, его жена была ранена.
  • Правоохранители Гаити считают, что к убийству причастна группа из 26 колумбийцев и 2 американцев, 17 человек задержаны. Кроме того, на территории посольства Тайваня в Гаити задержали 11 подозреваемых.
  • Правительство Гаити объявило 15-дневное чрезвычайное положение.
  • Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 и вступил в должность в феврале 2017 года.

Темы: ООНСША
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