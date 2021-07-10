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COVID-19: У світі виявили найбільше випадків за місяць

Субота, 10 липня 2021, 05:22

За добу 8 липня у світі зафіксували 488 969 нових випадків COVID-19 – більше було востаннє 2 червня, коли зафіксували понад 491 тисячу випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії - 57 713 заражень, в Індії -  42 648, в Індонезії - 38 124.

Крім того, у Британії – 35 707 нових випадків, у США – 27 237.

 

Україна з 655 випадками знаходиться на 64 місці у світі між Канадою та Ірландією, а в Європі – на 12 місці.

8,276 людей у світі за добу померли від недуги. За цим показником Україна на 50 місці у світі і на 8 у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 8 липня в Україні зафіксували 655 випадків COVID-19. Померли від коронавірусної хвороби 12 осіб, госпіталізували 396 осіб, одужали 885 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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