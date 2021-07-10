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COVID-19: В мире обнаружили больше всего случаев за месяц

Суббота, 10 июля 2021, 05:22
COVID-19: В мире обнаружили больше всего случаев за месяц

За сутки 8 июля в мире зафиксировали 488 969 новых случаев COVID-19 - больше было в последний раз 2 июня, когда зафиксировали более 491 тысяч случаев.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 57 713 заражений, в Индии - 42 648, в Индонезии - 38 124.

Кроме того, в Великобритании - 35 707 новых случаев, в США - 27 237.

 

Украина с 655 случаями находится на 64 месте в мире между Канадой и Ирландией, а в Европе - на 12 месте.

8 276 человек в мире за сутки умерли от болезни. По этому показателю Украина на 50 месте в мире и на 8 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 8 июля в Украине зафиксировали 655 случаев COVID-19. Умерли от коронавирусной болезни 12 человек, госпитализированы 396 человек, выздоровели 885 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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