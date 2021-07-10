У Мелітополі помер постраждалий від вибуху на підприємстві

У Мелітополі в лікарні помер чоловік, який постраждав під час вибуху на території приватного підприємства.

Джерело: Укрінформ з посиланням на ГУНП Запорізької області

Дослівно: "Один із постраждалих 1985 року народження помер у лікарні".

Деталі: Померлий – 36-річний майстер ТОВ "Технодім" "Альянс".

Що передувало: 8 липня майстер дільниці приватного підприємства разом із клієнтом, 60-річним керівником іншого підприємства, проводили огляд устаткування для змішування сипучих сумішей. Раптом стався вибух, внаслідок якого обидва дістали опіки всього тіла 2 ступеню й були госпіталізовані.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).