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В Мелитополе умер пострадавший от взрыва на предприятии

Суббота, 10 июля 2021, 13:48

В Мелитополе в больнице скончался мужчина, пострадавший во время взрыва на территории частного предприятия.

Источник: Укринформ со ссылкой на ГУНП Запорожской области

Дословно: "Один из пострадавших 1985 года рождения умер в больнице".

Детали: Умерший – 36-летний мастер ООО "Технодом" "Альянс".

Что предшествовало: 8 июля мастер участка частного предприятия вместе с клиентом, 60-летним руководителем другого предприятия, проводили осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей. Вдруг произошел взрыв, в результате которого оба получили ожоги всего тела 2 степени и были госпитализированы.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Темы: Запорожская область
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