Найманці РФ на Донбасі здійснили 6 обстрілів й отримали вогонь у відповідь

Російсько-окупаційні війська на сході України з початку доби 10 липня 6 разів відкривали вогонь, через що українські бійці були змушені стріляти у відповідь.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС станом на 17:00

Деталі: Від початку доби, 10 липня, на фронті було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців, із яких три – прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з артилерійських систем калібру 122-мм.

Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.

Дослівно: "Бойових втрат серед українських військових немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ".