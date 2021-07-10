Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найманці РФ на Донбасі здійснили 6 обстрілів й отримали вогонь у відповідь

Субота, 10 липня 2021, 18:07
Найманці РФ на Донбасі здійснили 6 обстрілів й отримали вогонь у відповідь

Російсько-окупаційні війська на сході України з початку доби 10 липня 6 разів відкривали вогонь, через що українські бійці були змушені стріляти у відповідь.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС станом на 17:00

Деталі: Від початку доби, 10 липня, на фронті було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців, із яких три – прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Поблизу Миронівського окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля  Донецька, противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з артилерійських систем калібру 122-мм.

Неподалік Широкиного російські найманці обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.

Дослівно: "Бойових втрат серед українських військових немає. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: війнаДонбасРосіяООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
війна
Для успіху контрнаступу Україні потрібно вчасно отримувати зброю – Зеленський
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: