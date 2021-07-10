Наемники РФ на Донбассе совершили 6 обстрелов и получили ответный огонь

Российско-оккупационные войска на востоке Украины с начала суток 10 июля 6 раз открывали огонь, в результате чего украинские бойцы были вынуждены стрелять в ответ.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС по состоянию на 17:00

Детали: С начала суток, 10 июля, на фронте было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников, из которых три - пролеты вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. А у Водяного, что на Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.

Дословно: "Боевых потерь среди украинских военных нет. В ответ на враждебные обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".