Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Наемники РФ на Донбассе совершили 6 обстрелов и получили ответный огонь

Суббота, 10 июля 2021, 18:07

Российско-оккупационные войска на востоке Украины с начала суток 10 июля 6 раз открывали огонь, в результате чего украинские бойцы были вынуждены стрелять в ответ.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС по состоянию на 17:00

Детали: С начала суток, 10 июля, на фронте было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников, из которых три - пролеты вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. А у Водяного, что на Приазовье – из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.

Дословно: "Боевых потерь среди украинских военных нет. В ответ на враждебные обстрелы украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассРосcияООС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Вдова президента Гаити впервые после его убийства сделала заявление

Ляшко объяснил, почему вакцинироваться против Covid нужно именно сейчас

В Афганистане идут тяжелые бои за город Кандагар

В Чернигове начали прививать вакциной Pfizer всех желающих

УЕФА наказал Англию за поведение фанов на игре с Данией

Зеленский анонсировал повышение пенсий для сотен тысяч военных

Все новости...
война
На Донбассе 6 обстрелов со стороны оккупантов, ВСУ отвечали
На Донбассе погиб украинский военный
Оккупанты 6 раз обстреливали позиции ВСУ, одного бойца ранили
Последние новости
05:43
Боевики в Нигерии убили 35 человек
04:45
фотоЖара в Калифорнии вызвала масштабные пожары, эвакуировали почти 3 тысячи человек
03:46
В Киеве задержали "минера" госучреждения
02:58
Большинство бразильцев поддерживают импичмент Болсонару – Reuters
02:31
Россия выдала Германии "подрывника", который находился в международном розыске
01:40
Премьер-министр Алжира заразился коронавирусом
01:07
Вдова президента Гаити впервые после его убийства сделала заявление
00:19
Под Киевом устранили последствия схождения поезда с рельсов
23:59
фотоНа Закарпатье из-за сильного ливня затопило несколько сел
23:16
Ляшко объяснил, почему вакцинироваться против Covid нужно именно сейчас
Все новости...