В Україні побільшало хворих з підозрою на коронавірус "Дельта" – санлікар
Субота, 10 липня 2021, 18:43
В Україні ймовірно збільшиться кількість хворих, інфікованих новим штамом Covid "Дельта", оскільки вже зараз МОЗ фіксує підозри на зараження саме цим видом вірусу.
Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24"
Деталі: За словами Кузіна, наразі додалося хворих із підозрою на зараження індійським варіантом коронавірусу. При цьому точних цифр він поки не назвав.
Пряма мова: "Скоріш за все, наступного тижня ми вже отримаємо фінальне підтвердження щодо нових зразків, там уже є підозри на "Дельту". Тому, швидше за все, цифри (офіційна кількість заражень "Дельтою" - УП) будуть оновлюватись".
Нагадаємо:
- Станом на 23 червня в Україні офіційно було зафіксовано лише 2 випадки коронавірусної хвороби, викликані штамом "Дельта".
- Міністерству охорони здоров’я й Міністерству розвитку громад та територій України доручили скоординувати роботу з місцевою владою для нарощування темпів вакцинації аби протидіяти поширенню штаму "Дельта".