В Україні побільшало хворих з підозрою на коронавірус "Дельта" – санлікар

В Україні ймовірно збільшиться кількість хворих, інфікованих новим штамом Covid "Дельта", оскільки вже зараз МОЗ фіксує підозри на зараження саме цим видом вірусу.

Джерело: головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телеканалу "Україна 24"

Деталі: За словами Кузіна, наразі додалося хворих із підозрою на зараження індійським варіантом коронавірусу. При цьому точних цифр він поки не назвав.

Пряма мова: "Скоріш за все, наступного тижня ми вже отримаємо фінальне підтвердження щодо нових зразків, там уже є підозри на "Дельту". Тому, швидше за все, цифри (офіційна кількість заражень "Дельтою" - УП) будуть оновлюватись".

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