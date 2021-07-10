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В Украине стало больше больных с подозрением на коронавирус "Дельта" – санврач

Суббота, 10 июля 2021, 18:43
Фото Натальи Павлив

В Украине вероятно увеличится количество больных, инфицированных штаммом Covid "Дельта", поскольку уже сейчас Минздрав фиксирует подозрения на заражение именно этим видом вируса.

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24"

Детали: По словам Кузина, больных с подозрением на заражение индийским вариантом коронавируса стало больше. При этом точных цифр он пока не назвал.

Прямая речь: "Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение о новых образцах, там уже есть подозрения на "Дельту". Поэтому, скорее всего, цифры (официальное число заражений "Дельтой" - УП) будут обновляться".

Напомним:

  • По состоянию на 23 июня в Украине официально было зафиксировано только 2 случая коронавирусной болезни, вызванной штаммом "Дельта".
  • Министерству здравоохранения и Министерству развития общин и территорий Украины поручили скоординировать работу с местными властями для наращивания темпов вакцинации, чтобы противодействовать распространению штамма "Дельта".

Темы: коронавирусМинздравэпидемия
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