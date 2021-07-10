Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине стало больше больных с подозрением на коронавирус "Дельта" – санврач

Суббота, 10 июля 2021, 18:43
В Украине стало больше больных с подозрением на коронавирус Дельта – санврач
Фото Натальи Павлив

В Украине вероятно увеличится количество больных, инфицированных штаммом Covid "Дельта", поскольку уже сейчас Минздрав фиксирует подозрения на заражение именно этим видом вируса.

Источник: главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24"

Детали: По словам Кузина, больных с подозрением на заражение индийским вариантом коронавируса стало больше. При этом точных цифр он пока не назвал.

Прямая речь: "Скорее всего, на следующей неделе мы уже получим финальное подтверждение о новых образцах, там уже есть подозрения на "Дельту". Поэтому, скорее всего, цифры (официальное число заражений "Дельтой" - УП) будут обновляться".

Напомним:

  • По состоянию на 23 июня в Украине официально было зафиксировано только 2 случая коронавирусной болезни, вызванной штаммом "Дельта".
  • Министерству здравоохранения и Министерству развития общин и территорий Украины поручили скоординировать работу с местными властями для наращивания темпов вакцинации, чтобы противодействовать распространению штамма "Дельта".

Темы: коронавирусМинздравэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: