УЄФА покарав Англію за поведінку фанів на грі з Данією
Субота, 10 липня 2021, 20:24
Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Асоціацію футболу Англії за дії англійських вболівальників під час півфіналу Євро-2020 у грі проти Данії.
Джерело: повідомлення УЄФА
Деталі: Зазначається, що сума штрафу склала 30 тисяч євро.
УЄФА також перелічив порушення, через які було накладено відповідний штраф – англійські фани світили лазерною указкою в очі голкіперу данців Касперу Шмейхелю, порушували правопорядок під час виконання гімну Данії, й запалювали феєрверки на стадіоні.
Нагадаємо:
- Перед початком гри Англія-Данія трибуни "Вемблі" освистали гімн Данії. Англійці робили так і перед іграми з шотландцями та німцями. Після цього англійські фанати використали на стадіоні піротехніку, що заборонено правилами УЄФА.
- А під час ключового пенальті капітана збірної Англії Гаррі Кейна на 104 хвилині матчу вболівальники світили лазерною указкою в обличчя і очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю. Це було зафіксовано під час трансляції матчу.
Українська правда