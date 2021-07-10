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УЄФА покарав Англію за поведінку фанів на грі з Данією

Субота, 10 липня 2021, 20:24
Фото: Reuters

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Асоціацію футболу Англії за дії англійських вболівальників під час півфіналу Євро-2020 у грі проти Данії.

Джерело: повідомлення УЄФА

Деталі: Зазначається, що сума штрафу склала 30 тисяч євро.

УЄФА також перелічив порушення, через які було накладено відповідний штраф – англійські фани світили лазерною указкою в очі голкіперу данців Касперу Шмейхелю, порушували правопорядок під час виконання гімну Данії, й запалювали феєрверки на стадіоні.

Нагадаємо:

  • Перед початком гри Англія-Данія трибуни "Вемблі" освистали гімн Данії. Англійці робили так і перед іграми з шотландцями та німцями. Після цього англійські фанати використали на стадіоні піротехніку, що заборонено правилами УЄФА.
  • А під час ключового пенальті капітана збірної Англії Гаррі Кейна на 104 хвилині матчу вболівальники світили лазерною указкою в обличчя і очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю. Це було зафіксовано під час трансляції матчу.

Українська правда
Теми: футболУЄФА


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