УЄФА покарав Англію за поведінку фанів на грі з Данією

Союз європейських футбольних асоціацій оштрафував Асоціацію футболу Англії за дії англійських вболівальників під час півфіналу Євро-2020 у грі проти Данії.

Джерело: повідомлення УЄФА

Деталі: Зазначається, що сума штрафу склала 30 тисяч євро.

УЄФА також перелічив порушення, через які було накладено відповідний штраф – англійські фани світили лазерною указкою в очі голкіперу данців Касперу Шмейхелю, порушували правопорядок під час виконання гімну Данії, й запалювали феєрверки на стадіоні.

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