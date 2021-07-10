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УЕФА наказал Англию за поведение фанов на игре с Данией

Суббота, 10 июля 2021, 20:24
Фото: Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Ассоциацию футбола Англии за действия английских болельщиков во время полуфинала Евро-2020 в игре против Дании.

Источник: сообщение УЕФА

Детали: Отмечается, что сумма штрафа составила 30 тысяч евро.

УЕФА также перечислил нарушения, из-за которых был наложен соответствующий штраф – английские фаны светили лазерной указкой в ​​глаза голкиперу датчан Касперу Шмейхелю, нарушали правопорядок во время исполнения гимна Дании, и зажигали фейерверки на стадионе.

Напомним:

  • Перед началом игры Англия-Дания трибуны "Уэмбли" освистали гимн Дании. Англичане делали так и перед играми с шотландцами и немцами. После этого английские фанаты использовали на стадионе пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА.
  • А во время ключевого пенальти капитана сборной Англии Гарри Кейна на 104 минуте матча болельщики светили лазерной указкой в ​​лицо и глаза датскому голкиперу Касперу Шмейхелю. Это было зафиксировано во время трансляции матча.

Украинская правда
Темы: футболУЕФА
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