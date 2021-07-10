УЕФА наказал Англию за поведение фанов на игре с Данией
Суббота, 10 июля 2021, 20:24
Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Ассоциацию футбола Англии за действия английских болельщиков во время полуфинала Евро-2020 в игре против Дании.
Источник: сообщение УЕФА
Детали: Отмечается, что сумма штрафа составила 30 тысяч евро.
УЕФА также перечислил нарушения, из-за которых был наложен соответствующий штраф – английские фаны светили лазерной указкой в глаза голкиперу датчан Касперу Шмейхелю, нарушали правопорядок во время исполнения гимна Дании, и зажигали фейерверки на стадионе.
Напомним:
- Перед началом игры Англия-Дания трибуны "Уэмбли" освистали гимн Дании. Англичане делали так и перед играми с шотландцами и немцами. После этого английские фанаты использовали на стадионе пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА.
- А во время ключевого пенальти капитана сборной Англии Гарри Кейна на 104 минуте матча болельщики светили лазерной указкой в лицо и глаза датскому голкиперу Касперу Шмейхелю. Это было зафиксировано во время трансляции матча.
Украинская правда