УЕФА наказал Англию за поведение фанов на игре с Данией

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Ассоциацию футбола Англии за действия английских болельщиков во время полуфинала Евро-2020 в игре против Дании.

Источник: сообщение УЕФА

Детали: Отмечается, что сумма штрафа составила 30 тысяч евро.

УЕФА также перечислил нарушения, из-за которых был наложен соответствующий штраф – английские фаны светили лазерной указкой в ​​глаза голкиперу датчан Касперу Шмейхелю, нарушали правопорядок во время исполнения гимна Дании, и зажигали фейерверки на стадионе.

Напомним: