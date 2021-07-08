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Лазером воротарю в очі: УЄФА розслідує витівки фанатів на матчі Англія-Данія

Четвер, 8 липня 2021, 15:50
Лазером воротарю в очі: УЄФА розслідує витівки фанатів на матчі Англія-Данія
walesonline.co.uk

Союз європейських футбольних асоціацій висунув три звинувачення проти збірної Англії після півфіналу "Євро-2020", який англійці зіграли з данцями 7 липня.

Джерело: Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА)

Деталі: Після матчу, в якому Англія обіграла Данію в овертаймі з рахунком 2:1 і пройшла у фінал "Євро-2020", відкрито дисциплінарне провадження.

Збірні Англії та Данії грали на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Звинувачення проти Футбольної асоціації Англії полягають у наступному:

  • Використання лазерної указки її фанатами – стаття 16 (2) (d) Дисциплінарного регламенту (DR) УЄФА.
  • Порушення правопорядку, влаштоване фанатами під час виконання державного гімну – стаття 16 (2) (g) DR.
  • Запалювання феєрверків англійськими фанатами – стаття 16 (2) (c) DR.

Перед початком гри трибуни "Вемблі" освистали гімн Данії (англійці робили так і перед іграми з шотландцями і німцями).

Потім англійські фанати використали на стадіоні піротехніку, що заборонено.

А під час ключового пенальті капітана збірної Англії Гаррі Кейна на 104 хвилині матчу фанати світили лазерною указкою в обличчя і очі данському голкіперу Касперу Шмейхелю. Це було зафіксовано під час трансляції матчу.

Справу розгляне Контрольний, етичний і дисциплінарний орган УЄФА (CEDB).

Нагадаємо: 7 липня було зіграно другий півфінальний матч "Євро-2020", Англія обійшла Данію. Перший тайм збірні пройшли з рахунком 1:1 (при цьому зараховано автогол данців), у другому таймі голів не було, а в додатковий час завдяки пенальті господарі стадіону пройшли в фінал.

У фіналі Англія зустрінеться з Італією: матч пройде в неділю, 11 липня, на "Вемблі" (Лондон).

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Євро-2020футболспорт
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