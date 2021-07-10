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В Афганістані тривають важкі бої за місто Кандагар

Субота, 10 липня 2021, 22:45
Фото: Reuters

В Афганістані тривають бої в місті Кандагарі, центрі однойменної провінції на півдні країни, і його околицях між урядовими силовими структурами і силами ісламістського антиурядового руху "Талібан".

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: За повідомленнями з місць подій кореспондентів Радіо Азаді, Афганської служби Радіо Свобода, бої в місті тривають другий день після того, як 9 липня таліби вперше вдерлися в один із районів міста. Перед цим вони захопили кілька адміністративних районів, що межують з містом.

Національна армія Афганістану заявляє, що в боях у Сьомому поліційному окрузі Кандагару, який захопили таліби, внаслідок наземних дій силовиків за підтримки бойової авіації за останні 24 години знищено 70 бойовиків "Талібану" і ще 8 поранено. Даних про втрати урядових сил у цих боях не наводять.

Крім того, є жертви серед мирного населення – загинули принаймні кілька людей, а десятки були поранені.

Місцеве управління у справах біженців повідомляє, що близько двох тисяч родин із районів Мір-Базаар і Мірвайс-Міна в Сьомому окрузі Кандагару були змушені залишити домівки і нині шукають притулок в інших частинах міста.

Речник поліції Кандагару Джамал Насі Баракзай повідомив, що бойовики силою виганяють людей із домівок і використовують ці будинки як укриття. Це ускладнює завдання вибити талібів із міста, бо, як кажуть військові, вони не хочуть руйнувати будинки.

Також розпочалися важкі бої в кількох районах поруч із Кандагаром – зокрема, районі Данд, який оточує місто, а також Аргандаб і Спін-Болдак.

Таліби тим часом узагалі не підтверджують, що ведуть бої в Кандагарі. Але вони визнають, що захопили кілька визначальних блокпостів у районах Спін-Болдак, Данд і Жарай.

Довідково: Провінція Кандагар була осередком руху "Талібан", до того, як міжнародна операція під проводом США не усунула цей рух від влади. Місто Кандагар – неформальна "столиця" народу пуштунів, представники якого складають величезну більшість бойовиків руху.

Від початку травня, коли Сполучені Штати і союзники почали виводити війська з Афганістану, таліби, за повідомленнями, захопили ще десятки адміністративних районів Афганістану в різних частинах країни, значно розширивши підконтрольні їм території.

 

Нагадаємо:

  • Туркменістан стягує в місто Серхетабат на кордоні з Афганістаном військових та важку техніку – танки, гармати і бронетранспортери.
  • Делегація політичного офісу угруповання "Талібан" 8 липня прибула у Москву на переговори. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков тоді заявив, що президент РФ знає про візит талібів, і зазначив, що ці контакти необхідні на тлі напруженої ситуації в Афганістані. Водночас на питання, чи готова Росія визнати представників "Талібану" в ролі уряду Афганістану, якщо руху вдасться узяти під свій контроль усю територію країни, Пєсков відмовився відповідати прямо.

Теми: війнаАфганістан


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