В Афганистане идут тяжелые бои за город Кандагар
В Афганистане продолжаются бои в городе Кандагаре, центре одноименной провинции на юге страны, и его окрестностях между правительственными силовыми структурами и силами исламистского антиправительственного движения "Талибан".
Источник: Радио Свобода
Детали: По сообщениям с мест событий корреспондентов Радио Азади, Афганской службы Радио Свобода, бои в городе продолжаются второй день после того, как 9 июля талибы впервые ворвались в один из районов города. Перед этим они захватили несколько административных районов, граничащих с городом.
Национальная армия Афганистана заявляет, что в боях в Седьмом полицейском округе Кандагара, который захватили талибы, в результате наземных действий силовиков при поддержке боевой авиации за последние 24 часа уничтожено 70 боевиков "Талибана" и еще 8 из них получили ранения. Данных о потерях правительственных сил в этих боях не приводят.
Кроме того, есть жертвы среди мирного населения - погибли по крайней мере несколько человек, а десятки были ранены.
Местное управление по делам беженцев сообщает, что около двух тысяч семей из районов Мир-Базаар и Мирвайс-Мина в Седьмом округе Кандагара были вынуждены покинуть дома и сейчас ищут убежища в других частях города.
Представитель полиции Кандагара Джамал Наси Баракзай сообщил, что боевики силой выгоняют людей из домов и используют эти дома в качестве укрытия. Это усложняет задачу выбить талибов из города, потому что, как говорят военные, они не хотят разрушений.
Также начались тяжелые бои в нескольких районах рядом с Кандагаром - в частности, районе Данд, который окружает город, а в районах Аргандаб и Спин-Болдак.
Талибы тем временем вообще не подтверждают, что ведут бои в Кандагаре. Но они утверждают, что захватили несколько определяющих блокпостов в районах Спин-Болдак, Данд и Жарай.
Справка: Провинция Кандагар была центром движения "Талибан", до того, как международная операция под руководством США не устранила это движение от власти. Город Кандагар – неформальная "столица" народа пуштунов, представители которого составляют подавляющее большинство боевиков движения.
С начала мая, когда Соединенные Штаты и союзники начали выводить войска из Афганистана, талибы, по сообщениям, захватили еще десятки административных районов Афганистана в различных частях страны, значительно расширив подконтрольные им территории.
Напомним:
- Туркменистан стягивает в город Серхетабад на границе с Афганистаном военных и тяжелую технику – танки, пушки и бронетранспортеры.
- Делегация политического офиса группировки "Талибан" 8 июля прибыла в Москву на переговоры. Прессекретар Владимира Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что президент РФ знает о визите талибов, и отметил, что эти контакты необходимы на фоне напряженной ситуации в Афганистане. В то же время на вопрос, готова ли Россия признать представителей "Талибана" в роли правительства Афганистана, если движения удастся взять под свой контроль всю территорию страны, Песков отказался отвечать прямо.