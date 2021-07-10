В Афганистане идут тяжелые бои за город Кандагар

В Афганистане продолжаются бои в городе Кандагаре, центре одноименной провинции на юге страны, и его окрестностях между правительственными силовыми структурами и силами исламистского антиправительственного движения "Талибан".

Источник: Радио Свобода

Детали: По сообщениям с мест событий корреспондентов Радио Азади, Афганской службы Радио Свобода, бои в городе продолжаются второй день после того, как 9 июля талибы впервые ворвались в один из районов города. Перед этим они захватили несколько административных районов, граничащих с городом.

Национальная армия Афганистана заявляет, что в боях в Седьмом полицейском округе Кандагара, который захватили талибы, в результате наземных действий силовиков при поддержке боевой авиации за последние 24 часа уничтожено 70 боевиков "Талибана" и еще 8 из них получили ранения. Данных о потерях правительственных сил в этих боях не приводят.

Кроме того, есть жертвы среди мирного населения - погибли по крайней мере несколько человек, а десятки были ранены.

Местное управление по делам беженцев сообщает, что около двух тысяч семей из районов Мир-Базаар и Мирвайс-Мина в Седьмом округе Кандагара были вынуждены покинуть дома и сейчас ищут убежища в других частях города.

Представитель полиции Кандагара Джамал Наси Баракзай сообщил, что боевики силой выгоняют людей из домов и используют эти дома в качестве укрытия. Это усложняет задачу выбить талибов из города, потому что, как говорят военные, они не хотят разрушений.

Также начались тяжелые бои в нескольких районах рядом с Кандагаром - в частности, районе Данд, который окружает город, а в районах Аргандаб и Спин-Болдак.

Талибы тем временем вообще не подтверждают, что ведут бои в Кандагаре. Но они утверждают, что захватили несколько определяющих блокпостов в районах Спин-Болдак, Данд и Жарай.

Справка: Провинция Кандагар была центром движения "Талибан", до того, как международная операция под руководством США не устранила это движение от власти. Город Кандагар – неформальная "столица" народа пуштунов, представители которого составляют подавляющее большинство боевиков движения.

С начала мая, когда Соединенные Штаты и союзники начали выводить войска из Афганистана, талибы, по сообщениям, захватили еще десятки административных районов Афганистана в различных частях страны, значительно расширив подконтрольные им территории.

Напомним: