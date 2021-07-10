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Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз

Субота, 10 липня 2021, 23:16
Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз
Фото: ap

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відзвітував про рекорди по кількості Covid-щеплень на цьому тижні та пояснив, що вакцинуватися треба саме зараз через сприятливу епідемічну ситуацію, яка поки складається в країні.

Джерело: міністр у Facebook

Деталі: За словами Ляшка, протягом поточного тижня в Україні три дні поспіль робили рекордну кількість щеплень: 7 липня - 104 680, 8 липня - 109 160 та 9 липня - 114 660.

Наразі в Україні зробили щеплень вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 млн, Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн осіб.

Загалом зроблено 3 420 668 щеплень, отримали одну дозу – 2 277 226 українців, повністю вакциновані – 1 143 442 громадянина.

Пряма мова: "Вже працюють біля 200 центрів масової вакцинації. Звертаюсь до вже вакцинованих та просто відповідальних громадян – подбайте про своїх старших рідних та близьких. Зареєструйте їх на вакцинацію або відведіть до найближчого пункту щеплення.

Зараз у нас сприятлива епідситуація. Скористайтесь цим часом до нової хвилі захворювання і вакцинуйтесь, щойно у вас буде така можливість".

Додатково: Міністр наголосив, що завдяки масовому щепленню можна мінімізувати наслідки пандемії і нагадав, де викладений перелік пунктів та центрів вакцинації.

Передісторія: У МОЗ прогнозують, що у Україні ймовірно збільшиться кількість хворих, інфікованих новим штамом Covid "Дельта", оскільки вже зараз фіксують випадки з підозрами на зараження саме цим видом вірусу.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусепідеміяМОЗ
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