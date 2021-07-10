Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко объяснил, почему вакцинироваться против Covid нужно именно сейчас

Суббота, 10 июля 2021, 23:16
Ляшко объяснил, почему вакцинироваться против Covid нужно именно сейчас
Фото: ap

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отчитался о рекордах по количеству Covid-прививок на этой неделе и объяснил, что вакцинироваться надо именно сейчас из-за благоприятной эпидситуации, которая пока наблюдается в стране.

Источник: министр в Facebook

Детали: По словам Ляшко, на текущей неделе в Украине три дня подряд делали рекордное количество прививок: 7 июля - 104 680, 8 июля - 109 160 и 9 июля - 114 660.

Сейчас в Украине сделали прививок вакциной AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 млн, Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн человек.

Всего сделано 3 420 668 прививок, получили одну дозу – 2 277 226 украинцев, полностью вакцинированы – 1 143 442 человека.

Прямая речь: "Уже работают около 200 центров массовой вакцинации. Обращаюсь к уже вакцинированным и просто ответственным гражданам - позаботьтесь о своих старших родных и близких. Зарегистрируйте их на вакцинацию или отведите в ближайший пункт прививки.

Сейчас у нас благоприятная эпидситуация. Воспользуйтесь этим временем до новой волны заболевания и вакцинируйтесь, как только у вас будет такая возможность".

Дополнительно: Министр подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации можно минимизировать последствия пандемии и напомнил, где опубликован перечень пунктов и центров вакцинации.

Предыстория: В Минздраве прогнозируют, что в Украине вероятно увеличится количество больных, инфицированных новым штаммом Covid "Дельта", поскольку уже сейчас фиксируют случаи с подозрениями на заражение именно этим видом вируса.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: