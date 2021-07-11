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Під Києвом усунули наслідки сходження потяга з рейок

Неділя, 11 липня 2021, 00:19
Під Києвом усунули наслідки сходження потяга з рейок

На ділянці Васильків-Боярка, де зійшов з рейок господарчий потяг, Укрзалізниця завершила відновлювальні роботи.

Джерело: Укрзалізниця у facebook

Деталі: Близько 19:30 залізничники звершили встановлення опори та повернули під напругу контактну мережу.

Ділянку повністю відкрито для руху поїздів.

Залізничники повідомляли про можливі затримки деяких пасажирських поїздів після відновлювальних робіт.

Що передувало: У зв‘язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів прямували із запізненням.

Українська правда

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Теми: Укрзалізниця
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