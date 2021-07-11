Під Києвом усунули наслідки сходження потяга з рейок
Неділя, 11 липня 2021, 00:19
На ділянці Васильків-Боярка, де зійшов з рейок господарчий потяг, Укрзалізниця завершила відновлювальні роботи.
Джерело: Укрзалізниця у facebook
Деталі: Близько 19:30 залізничники звершили встановлення опори та повернули під напругу контактну мережу.
Ділянку повністю відкрито для руху поїздів.
Залізничники повідомляли про можливі затримки деяких пасажирських поїздів після відновлювальних робіт.
Що передувало: У зв‘язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів прямували із запізненням.
Українська правда