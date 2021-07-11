Под Киевом устранили последствия схождения поезда с рельсов
Воскресенье, 11 июля 2021, 00:19
На участке Васильков Боярка, где сошел с рельсов хозяйственный поезд, Укрзализныця завершила восстановительные работы.
Источник: Укрзализныця в facebook
Детали: Около 19:30 железнодорожники совершили установления опоры и вернули под напряжение контактную сеть.
Участок полностью открыт для движения поездов.
Железнодорожники сообщали о возможных задержках некоторых пассажирских поездов после восстановительных работ.
Что предшествовало: В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков-Боярка часть пассажирских поездов следовали с опозданием.
Украинская правда