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Под Киевом устранили последствия схождения поезда с рельсов

Воскресенье, 11 июля 2021, 00:19
Под Киевом устранили последствия схождения поезда с рельсов

На участке Васильков Боярка, где сошел с рельсов хозяйственный поезд, Укрзализныця завершила восстановительные работы.

Источник: Укрзализныця в facebook

Детали: Около 19:30 железнодорожники совершили установления опоры и вернули под напряжение контактную сеть.

Участок полностью открыт для движения поездов.

Железнодорожники сообщали о возможных задержках некоторых пассажирских поездов после восстановительных работ.

Что предшествовало: В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков-Боярка часть пассажирских поездов следовали с опозданием.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныця
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