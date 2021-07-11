Под Киевом устранили последствия схождения поезда с рельсов

На участке Васильков Боярка, где сошел с рельсов хозяйственный поезд, Укрзализныця завершила восстановительные работы.

Источник: Укрзализныця в facebook

Детали: Около 19:30 железнодорожники совершили установления опоры и вернули под напряжение контактную сеть.

Участок полностью открыт для движения поездов.

Железнодорожники сообщали о возможных задержках некоторых пассажирских поездов после восстановительных работ.

Что предшествовало: В связи со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков-Боярка часть пассажирских поездов следовали с опозданием.