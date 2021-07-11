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Прем'єр-міністр Алжиру заразився коронавірусом

Неділя, 11 липня 2021, 01:40

Нещодавно призначений прем'єр-міністр Алжиру Айман Бенабдеррахмане заразився COVID-19.

Джерело: Reuters

Деталі: Прем'єр-міністр, який щойно сформував свій новий уряд, буде перебувати на карантині протягом семи днів, але продовжуватиме виконувати свої обов'язки онлайн.

Президент Абдельмаджид Тебуну наказав своєму уряду в суботу відновити заходи дистанціювання та носіння масок по всій країні, а також пришвидшити процедуру вакцинації, щоб впоратися зі сплеском коронавірусу.

Нині північноафриканська країна повідомила про 145 296 підтверджених випадків коронавірусу, включаючи 3 824 смерті.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я Алжиру у лютому 2020 року підтвердило перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19.

Теми: коронавірус


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