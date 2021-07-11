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Премьер-министр Алжира заразился коронавирусом

Воскресенье, 11 июля 2021, 01:40

Недавно назначенный премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахмане заразился COVID-19.

Источник: Reuters

Детали: Премьер-министр, который только что сформировал свое новое правительство, будет находиться на карантине в течение семи дней, но будет продолжать выполнять свои обязанности онлайн.

Президент Абдельмаджид Тебуну приказал своему правительству в субботу восстановить мероприятия дистанцирование и ношение масок по всей стране, а также ускорить процедуру вакцинации, чтобы справиться с всплеском коронавируса.

Сейчас североафриканская страна сообщила о 145 296 подтвержденных случаев коронавируса, включая 3824 смерти.

Напомним: Министерство здравоохранения Алжира в феврале 2020 года подтвердило первый случай заболевания коронавирусом Covid-19.

Темы: коронавирус
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