У Києві затримали "мінера" держустанови

Київські поліцейські затримали чоловіка за хибне повідомлення про вибух біля будівлі державної установи.

Джерело: Поліція Києва

Дослівно: "Задля встановлення особи та його місцезнаходження правоохоронцям знадобилось декілька хвилин. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі".

Пряма мова в.о. начальника Печерського управління поліції Олександра Самусенка: "Зловмисником виявився 30-річний уродженець Волинської області, якого у подальшому затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ми провели необхідні першочергові слідчі дії та вилучили у затриманого мобільний телефон та призначили відповідну експертизу".

Деталі: До чергової частини поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив про те, що готується вибух біля будівлі державної установи.

На місце події оперативний черговий негайно направив наряди поліції та слідчо-оперативну групу.

Поліцейські за кілька хвилин затримали псевдомінера.

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