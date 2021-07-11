У Києві затримали "мінера" держустанови
Київські поліцейські затримали чоловіка за хибне повідомлення про вибух біля будівлі державної установи.
Джерело: Поліція Києва
Дослівно: "Задля встановлення особи та його місцезнаходження правоохоронцям знадобилось декілька хвилин. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі".
Пряма мова в.о. начальника Печерського управління поліції Олександра Самусенка: "Зловмисником виявився 30-річний уродженець Волинської області, якого у подальшому затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Ми провели необхідні першочергові слідчі дії та вилучили у затриманого мобільний телефон та призначили відповідну експертизу".
Деталі: До чергової частини поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив про те, що готується вибух біля будівлі державної установи.
На місце події оперативний черговий негайно направив наряди поліції та слідчо-оперативну групу.
Поліцейські за кілька хвилин затримали псевдомінера.
Нагадаємо:
- До Київської міської ради надійшло повідомлення про мінування – зловмисник вимагав викуп у 0,5 біткоїна.
- У будівлі Київської міської ради вибухівку не виявили.