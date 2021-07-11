Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві затримали "мінера" держустанови

Неділя, 11 липня 2021, 03:46
У Києві затримали мінера держустанови

Київські поліцейські затримали чоловіка за хибне повідомлення про вибух біля будівлі державної установи.

Джерело: Поліція Києва

Дослівно: "Задля встановлення особи та його місцезнаходження правоохоронцям знадобилось декілька хвилин. За скоєне правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі".

Пряма мова в.о. начальника Печерського управління поліції Олександра Самусенка: "Зловмисником виявився 30-річний уродженець Волинської області, якого у подальшому затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ми провели необхідні першочергові слідчі дії та вилучили у затриманого мобільний телефон та призначили відповідну експертизу".

Деталі: До чергової частини поліції Києва зателефонував чоловік та повідомив про те, що готується вибух біля будівлі державної установи.

На місце події оперативний черговий негайно направив наряди поліції та слідчо-оперативну групу.

Поліцейські за кілька хвилин затримали псевдомінера.

Нагадаємо:

  • До Київської міської ради надійшло повідомлення про мінування – зловмисник вимагав викуп у 0,5 біткоїна.
  • У будівлі Київської міської ради вибухівку не виявили.

Українська правда
Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: