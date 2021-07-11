В Киеве задержали "минера" госучреждения
Киевские полицейские задержали мужчину за ложное сообщение о взрыве у здания государственного учреждения.
Источник: Полиция Киева
Дословно: "Для установления личности и его местонахождение правоохранителям понадобилось несколько минут. За содеянное правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы".
Прямая речь и.о. начальника Печерского управления полиции Александра Самусенко: "Злоумышленником оказался 30-летний уроженец Волынской области, которого в дальнейшем задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Мы провели необходимые первоочередные следственные действия и изъяли у задержанного мобильный телефон и назначили соответствующую экспертизу".
Детали: В дежурную часть полиции Киева позвонил мужчина и сообщил о том, что готовится взрыв у здания государственного учреждения.
На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции и следственно-оперативнаяю группу.
Полицейские за несколько минут задержали псевдоминера.
Напомним:
- В Киевский городской совет поступило сообщение о минировании – злоумышленник требует выкуп в 0,5 биткоина.
- В здании Киевского городского совета взрывчатку не обнаружили.