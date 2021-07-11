Жара в Калифорнии вызвала масштабные пожары, эвакуировали почти 3 тысячи человек

Рекордно высокая температура вызвала масштабные пожары на севере Калифорнии.

Источник: AP

Детали: В Калифорнии зафиксировали жару в 130 градусов по Фаренгейту (54 по Цельсию).

Как следствие, в северных горных районах Калифорнии произошло несколько крупных пожаров, которые уничтожили более десятка домов.

Власти эвакуировали около 2800 человек и закрыла почти 200 квадратных миль (518 квадратных километров) Национального леса Пламас.

Местные пожарные заявляют, что высота пламени достигала 31 метра, что осложнило тушение и заставило сосредоточиться на строительстве бульдозерных линий для защиты домов.

Более 1200 спасателей подняли самолетами для обуздания пожара.

Однако воздух настолько сухой, что часть воды, сброшенная самолетами, испарялась, не долетая до земли.

Напомним: Власти штата Калифорния в США в октябре 2019 года заявили об эвакуации почти 180 тысяч населения из-за лесных пожаров.