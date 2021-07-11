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Бойовики в Нігерії вбили 35 людей

Неділя, 11 липня 2021, 05:43

Озброєні бойовики вбили щонайменше 35 людей та спалили будинки в п'яти селах на північному заході штату Замфара в Нігерії.

Джерело: AFP з посиланням на місцеву поліцію

Дослівно: "У п'яти селах бандити вбили тридцять п'ять людей".

Деталі: Місцеві жителі повідомляють про 43 убитих жителів сіл, а також про 7 постраждалих.

Президент Мухаммаду Бухарі засудив вбивства і закликав сили безпеки "реагувати на тривожну ситуацію мовою, яку розуміють бандити".

Бухарі наказав "силовим структурам зробити все можливе, щоб безкарно не допустити повторення нападів".

Нагадаємо: Бойовики у вівторок викрали 140 дітей з баптистської середньої школи-інтернату Бесель в штаті Кадуна в Нігерії.

Теми: вбивствосвіт


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