Бойовики в Нігерії вбили 35 людей

Озброєні бойовики вбили щонайменше 35 людей та спалили будинки в п'яти селах на північному заході штату Замфара в Нігерії.

Джерело: AFP з посиланням на місцеву поліцію

Дослівно: "У п'яти селах бандити вбили тридцять п'ять людей".

Деталі: Місцеві жителі повідомляють про 43 убитих жителів сіл, а також про 7 постраждалих.

Президент Мухаммаду Бухарі засудив вбивства і закликав сили безпеки "реагувати на тривожну ситуацію мовою, яку розуміють бандити".

Бухарі наказав "силовим структурам зробити все можливе, щоб безкарно не допустити повторення нападів".

Нагадаємо: Бойовики у вівторок викрали 140 дітей з баптистської середньої школи-інтернату Бесель в штаті Кадуна в Нігерії.