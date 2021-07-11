Боевики в Нигерии убили 35 человек
Воскресенье, 11 июля 2021, 05:43
Вооруженные боевики убили не менее 35 человек и сожгли дома в пяти деревнях на северо-западе штата Замфара в Нигерии.
Источник: AFP со ссылкой на местную полицию
Дословно: "В пяти селах бандиты убили тридцать пять людей".
Детали: Местные жители сообщают о 43 убитых жителей сел, а также о 7 пострадавших.
Президент Мухаммаду Бухари осудил убийства и призвал силы безопасности "реагировать на тревожную ситуацию на языке, который понимают бандиты".
Бухаре приказал "силовым структурам сделать все возможное, чтобы безнаказанно не допустить повторения нападений".
Напомним: Боевики похитили 140 детей с баптистской средней школы-интерната Бессель в штате Кадуна в Нигерии.