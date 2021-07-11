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Боевики в Нигерии убили 35 человек

Воскресенье, 11 июля 2021, 05:43
Боевики в Нигерии убили 35 человек

Вооруженные боевики убили не менее 35 человек и сожгли дома в пяти деревнях на северо-западе штата Замфара в Нигерии.

Источник: AFP со ссылкой на местную полицию

Дословно: "В пяти селах бандиты убили тридцать пять людей".

Детали: Местные жители сообщают о 43 убитых жителей сел, а также о 7 пострадавших.

Президент Мухаммаду Бухари осудил убийства и призвал силы безопасности "реагировать на тревожную ситуацию на языке, который понимают бандиты".

Бухаре приказал "силовым структурам сделать все возможное, чтобы безнаказанно не допустить повторения нападений".

Напомним: Боевики похитили 140 детей с баптистской средней школы-интерната Бессель в штате Кадуна в Нигерии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: убийствомир
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