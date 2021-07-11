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Україна повернулася у 3-ку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від COVID

Неділя, 11 липня 2021, 07:10
Україна повернулася у 3-ку лідерів серед країн Європи за добовою смертністю від COVID

За добу 9 липня у світі діагностували понад 430 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Індонезії. В Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Британія, Україна.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 48 тисяч нових інфікувань, в Індії – майже 42 тисячі, а в Індонезії – понад 35 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія і Росія.

Україна серед країн світу займає 67 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Британія, Україна.

 

У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 171 242 141 осіб. Наразі нараховується майже 12 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 042 878 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 9 липня в Україні зафіксовано 507 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 364 особи, 20 хворих померло і 809 одужало.

Українська правда
Теми: коронавірус
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