Украина вернулась в 3-ку лидеров среди стран Европы по суточной смертности от COVID

За сутки 9 июня в мире диагностировали более 430 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. В Европе по суточной смертности лидируют Россия, Великобритания, Украина.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 48 000 новых заражений, в Индии - почти 42 000, а в Индонезии - более 35 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Россия.

Украина среди стран мира занимает 67 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

В Европе по суточной смертности лидируют Россия, Великобритания, Украина.

В мире умерли за сутки более 7 000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 171 242 141 человек. Сейчас насчитывается около 12 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 042 878 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 9 июля в Украине зафиксировано 507 новых случаев COVID-19, госпитализированы 364 человека, 20 больных умерло и 809 выздоровели.