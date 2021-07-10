Коронавірус в Україні: 507 нових випадків, 364 госпіталізованих

За добу 9 липня в Україні зафіксовано 507 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 364 особи, 20 хворих померло і 809 одужало.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Серед нових хворих – 41 дитина та 33 медпрацівники.

За добу протестовано: методом ПЛР – 18 520 осіб, методом ІФА – 8 452 особи, експрес-тестами – 13 225 осіб.

За весь час пандемії в Україні офіційно захворіло – 2 240 753 особи; одужало – 2 176 919 осіб; летальних випадків – 52 592; проведено ПЛР-тестувань – 11 020 262.

Що передувало: За добу 8 липня в Україні зафіксували 655 нових підтверджених випадків COVID-19, померли від коронавірусної хвороби 12 осіб, госпіталізували 396 осіб, одужали 885 осіб.

Україна перебуває на 64 місці у світі за кількістю нових випадків коронавірусу, а в Європі – на 12 місці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП