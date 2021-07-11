Гібридні війська РФ у суботу 11 разів порушили "тишу" на Донбасі
Протягом минулої доби, 10 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 обстрілів з боку незаконних збройних формувань та 3 прольоти ворожих безпілотників, при цьому в ніч на неділю на фронті зберігався режим припинення вогню.
Джерело: ранкове зведення штабу ООС
Деталі: Загалом 10 липня було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.
Так, поблизу Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм.
Неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем.
Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.
Неподалік Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.
Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.
Дослівно: "Бойових втрат серед українських військових немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Станом на 7 годину ранку, 11 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню".