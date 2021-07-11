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Гібридні війська РФ у суботу 11 разів порушили "тишу" на Донбасі

Неділя, 11 липня 2021, 09:08

Протягом минулої доби, 10 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 обстрілів з боку незаконних збройних формувань та 3 прольоти ворожих безпілотників, при цьому в ніч на неділю на фронті зберігався режим припинення вогню.

Джерело: ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Загалом 10 липня було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Так, поблизу Миронівського окупанти застосовували артилерійські системи калібру 122-мм.

Неподалік населеного пункту Водяне, що біля  Донецька, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і гранатометів різних систем.

Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Світлодарська ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У районі населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших захисників з мінометів 82-го калібру.

Неподалік Золотого-4 противник застосовував протитанковий ракетний комплекс.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 3 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Дослівно: "Бойових втрат серед українських військових немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 11 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню".

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосіяООС


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