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Гибридные войска РФ в субботу 11 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Воскресенье, 11 июля 2021, 09:08
Гибридные войска РФ в субботу 11 раз нарушили тишину на Донбассе

За прошедшие сутки, 10 июля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований и 3 пролета вражеских беспилотников, при этом в ночь на воскресенье на фронте сохранялся режим прекращения огня.

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Детали: Всего 10 июля было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

Так, вблизи Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что у Донецка, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершал обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Золотого-4 противник применил противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Дословно: "Боевых потерь среди украинских военных нет. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7 утра, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня".

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассРосcияООС
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