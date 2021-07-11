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У Києві знайшли іноземця, який днями утік із зали суду

Неділя, 11 липня 2021, 12:17

Поліція відшукала та затримала втікача із зали Харківського апеляційного суду – громадянина Туреччини Демірала Нізаметтіна, якого правоохоронні органи Німеччини розшукували за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах.

Джерело: пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Деталі: 8 липня 47-річний іноземець після оголошення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вибіг на вулицю, де його чекав автомобіль, і втік на ньому.

Правоохоронці взялися розшукувати втікача, і виявили його у столиці.

Іноземця схопили в Києві на вул. Дегтярівській, затримання проводили працівники поліція спільно зі спецпризначенцями.

Найближчим часом затриманого доправлять до Харкова і помістять у слідчий ізолятор під екстрадиційний арешт терміном до 12 місяців з метою його подальшої екстрадиції до Німеччини.

 

Українська правда
Теми: поліціясуд


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