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В Киеве нашли иностранца, который на днях сбежал из зала суда

Воскресенье, 11 июля 2021, 12:17
В Киеве нашли иностранца, который на днях сбежал из зала суда

Полиция нашла и задержала беглеца из зала Харьковского апелляционного суда – гражданина Турции Демирала Низаметтина, которого правоохранительные органы Германии разыскивют по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Источник: пресс-слжба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Детали: 8 июля 47-летний иностранец после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал автомобиль, и скрылся на нем.

Правоохранители взялись разыскивать беглеца, и обнаружили его в столице.

Иностранца схватили в Киеве на ул. Дегтяревской, задержание проводили сотрудники полиции совместно со спецназовцами.

В ближайшее время задержанного доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.

 

Украинская правда

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Темы: полициясуд
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