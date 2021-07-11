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У Тбілісі помер телеоператор, побитий під час акції проти ЛГБТ-маршу

Неділя, 11 липня 2021, 12:53
У Тбілісі помер телеоператор, побитий під час акції проти ЛГБТ-маршу

У Тбілісі помер телеоператор Лексо Лашкарава, його побили 5 липня під час протестів проти маршу ЛГБТ.

Джерело: повідомлення опозиційної грузинської телекомпанії "Пірвелі", на яку працював загиблий, Радіо Свобода

Деталі: За повідомленням його колег, Лашкарава отримав струс мозку і множинні переломи кісток обличчя. Після побиття він лікувався вдома.

Відомо також, що допомогу йому намагалися надати лікарі швидкої. Безпосередня причина смерті поки не встановлена.

Нагадаємо:

5 липня противники ЛГБТ-прайду в Тбілісі вийшли на центральні вулиці, щоб не допустити проведення заходу, і штурмували штаб-квартиру ЛГБТ-активістів, а також напали на журналістів.

Під час заворушень постраждали понад 40 співробітників різних ЗМІ і поліція при цьому бездіяла.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про затримання групи людей, обвинувачених у нападі на журналістів під час акції проти ЛГБТ-прайду 5 липня.

Теми: ЛГБТЗМІГрузія
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