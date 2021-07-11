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В Тбилиси умер телеоператор, избитый во время акции против ЛГБТ-марша

Воскресенье, 11 июля 2021, 12:53

В Тбилиси скончался телеоператор Лексо Лашкарава, его избили 5 июля во время протестов против марша ЛГБТ.

Источник: сообщение оппозиционной грузинской телекомпании "Пирвели", на которую работал погибший, Радио Свобода

Детали: По сообщению его коллег, Лашкарава получил сотрясение мозга и множественные переломы костей лица во время разгрома офиса некоммерческой организации "Позор". После избиения он лечился дома.

Известно также, что помощь ему пытались оказать врачи скорой помощи. Непосредственная причина смерти пока не установлена.

Напомним:

5 июля противники ЛГБТ-прайда в Тбилиси вышли на центральные улицы, чтобы не допустить проведения мероприятия, и штурмовали штаб-квартиру ЛГБТ-активистов, а также напали на журналистов.

Во время беспорядков пострадали более 40 сотрудников различных СМИ и полиция при этом бездействовала.

Позже Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании группы людей, обвиняемых в нападении на журналистов во время акции против ЛГБТ-прайда 5 июля.

Темы: ЛГБТСМИГрузия
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