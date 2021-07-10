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У Безоса натякнули, що політ Бренсона не буде вважатися “космічним”

Субота, 10 липня 2021, 03:37

У компанії Джеффа Безоса Blue Origin заявили, що їхній апарат New Shepard пролетить вище так званої лінії Кармана – 100 км над рівнем моря, які є умовною межею між атмосферою Землі та космосом – на відміну від ракетного літака Virgin Galactic Річарда Бренсона.

Джерело: Blue Origin у Twitter

Деталі: Зазначається, що "для 96% населення світу космос починається в 100 км від всесвітньо визнаної лінії Кармана. Тільки 4% світу визнають нижню межу в 80 км або 50 миль як початок космосу. New Shepard перетинає обидві межі".

Нагадаємо:

  • Ракетний літак Unity, який розробляла Virgin Galactic, може піднятися на висоту 90 км, у цей час люди на борту перебуватимуть кілька хвилин у стані невагомості.
  • Натомість  New Shepard може перевозити пасажирів по прямій вгору-вниз, яка на короткий час перевищує 100 км. 
  • Бренсон, засновник Virgin Galactic, полетить у космос 11 липня. Blue Origin запустить екіпаж 20 липня.

Теми: космос


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