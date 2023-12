У Безоса натякнули, що політ Бренсона не буде вважатися “космічним”

У компанії Джеффа Безоса Blue Origin заявили, що їхній апарат New Shepard пролетить вище так званої лінії Кармана – 100 км над рівнем моря, які є умовною межею між атмосферою Землі та космосом – на відміну від ракетного літака Virgin Galactic Річарда Бренсона.

Джерело: Blue Origin у Twitter

Деталі: Зазначається, що "для 96% населення світу космос починається в 100 км від всесвітньо визнаної лінії Кармана. Тільки 4% світу визнають нижню межу в 80 км або 50 миль як початок космосу. New Shepard перетинає обидві межі".

From the beginning, New Shepard was designed to fly above the Kármán line so none of our astronauts have an asterisk next to their name. For 96% of the world’s population, space begins 100 km up at the internationally recognized Kármán line. pic.twitter.com/QRoufBIrUJ