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Президент Литви: Не дозволимо Білорусі використовувати мігрантів як політичну зброю

Понеділок, 12 липня 2021, 00:18
Президент Литви: Не дозволимо Білорусі використовувати мігрантів як політичну зброю

У неділю президент Литовської Республіки Гітанас Науседа здійснив одноденний візит до Польщі, під час якого приділили увагу питанням України і Білорусі.

Джерело: сайт президента Литви

Пряма мова президента Литви Гітанаса Науседи: "Ми не дозволимо білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю".

Деталі: Литовський лідер наголосив на необхідності негайного вирішення проблеми зміцнення східного кордону ЄС шляхом ефективного запобігання незаконним міграційним потокам з Білорусі.

Президенти Литви та Польщі обговорили відносини з країнами Східного партнерства, звернувши особливу увагу на європейські інтеграційні прагнення України.

Вони погодилися з необхідністю підтримати українців на цьому шляху та запропонувати чітку європейську перспективу.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваПольща
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