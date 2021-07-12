Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Литви: Не дозволимо Білорусі використовувати мігрантів як політичну зброю

Понеділок, 12 липня 2021, 00:18

У неділю президент Литовської Республіки Гітанас Науседа здійснив одноденний візит до Польщі, під час якого приділили увагу питанням України і Білорусі.

Джерело: сайт президента Литви

Пряма мова президента Литви Гітанаса Науседи: "Ми не дозволимо білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю".

Деталі: Литовський лідер наголосив на необхідності негайного вирішення проблеми зміцнення східного кордону ЄС шляхом ефективного запобігання незаконним міграційним потокам з Білорусі.

Президенти Литви та Польщі обговорили відносини з країнами Східного партнерства, звернувши особливу увагу на європейські інтеграційні прагнення України.

Вони погодилися з необхідністю підтримати українців на цьому шляху та запропонувати чітку європейську перспективу.

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЛитваПольща


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоВ центрі Києва почали зносити модерністичний фасад "Квітів України"

фото, оновленоОПЗЖ відновила пам'ятник дружби народів України і Росії, але його тут же знесли

Справа катерів від "Кузні на Рибальському": генерала Павловського арештували

Україна готується до спалаху COVID через штам вірусу "Дельта"

В ЄС вважають "дуже ймовірним", що буде потрібна третя доза вакцини – ЗМІ

документ, оновлено від 11:01Зеленський скликав позачергове засідання ВР: розглянуть легалізацію канабісу

Усі новини...
Литва
Литва посилює кордон з Білоруссю за €42 мільйони
Президент Литви скликає Раду нацбезпеки через ситуацію на кордоні з Білоруссю
Брифінг лідерів Литви і Іспанії зупинили через виліт винищувачів на перехоплення літака РФ
Останні новини
16:57
COVID-вакцини Pfizer на всіх охочих в Києві не вистачить – координатор
16:37
Заарештували підозрюваного в організації вбивства президента Гаїті 
16:32
Затверджені Кабміном ще в травні 1,4 млрд грн досі не виділили на Нову українську школу
16:16
"Доступної іпотеки" вже видали на 470 мільйонів
15:51
У Таїланді змішуватимуть вакцини Sinovac і AstraZeneca для кращого захисту проти COVID-19
15:38
відеоВ центрі Києва почали зносити модерністичний фасад "Квітів України"
15:35
Литва додатково посилить армією кордон з Білоруссю через ситуацію з мігрантами
15:32
Частину України накриють грози, на решті території буде спека
15:23
У Молдові порахували 100% протоколів: впевнено перемогла партія Санду
14:58
таблицяТри чверті українців не довіряють партіям
Усі новини...