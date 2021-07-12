Президент Литви: Не дозволимо Білорусі використовувати мігрантів як політичну зброю
У неділю президент Литовської Республіки Гітанас Науседа здійснив одноденний візит до Польщі, під час якого приділили увагу питанням України і Білорусі.
Джерело: сайт президента Литви
Пряма мова президента Литви Гітанаса Науседи: "Ми не дозволимо білоруському режиму використовувати мігрантів як політичну зброю".
Деталі: Литовський лідер наголосив на необхідності негайного вирішення проблеми зміцнення східного кордону ЄС шляхом ефективного запобігання незаконним міграційним потокам з Білорусі.
Президенти Литви та Польщі обговорили відносини з країнами Східного партнерства, звернувши особливу увагу на європейські інтеграційні прагнення України.
Вони погодилися з необхідністю підтримати українців на цьому шляху та запропонувати чітку європейську перспективу.
Передісторія:
- Як відомо, 2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу. Прем’єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри.
- Європейське агентство Frontex вже спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю. Невелику місію прикордонників відправила також Естонія.
- МЗС Литви звернулося до Туреччини з проханням допомогти з ідентифікацією мігрантів, щоб можливо було повернути їх на батьківщину.
- Через нелегалів з Білорусі Литва витратить 42 мільйони євро на зміцнення кордону.