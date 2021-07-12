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Президент Литвы: Не позволим Беларуси использовать мигрантов как политическое оружие

Понедельник, 12 июля 2021, 00:18
Президент Литвы: Не позволим Беларуси использовать мигрантов как политическое оружие

В воскресенье президент Литовской Республики Гитанас Науседа совершил однодневный визит в Польшу, во время которого уделили внимание вопросам Украины и Беларуси.

Источник: сайт президента Литвы

Прямая речь президента Литвы Гитанас Науседа: "Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия".

Детали: Литовский лидер подчеркнул необходимость немедленного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения незаконных миграционным потокам из Беларуси.

Президенты Литвы и Польши обсудили отношения со странами Восточного партнерства, обратив особое внимание на европейские интеграционные стремления Украины.

Они согласились с необходимостью поддержать украинцев на этом пути и предложить четкую европейскую перспективу.

Предыстория:

  • Как известно, 2 июля Литва в связи с ситуацией с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.
  • Европейское агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью. Небольшую миссию пограничников отправила также Эстония.
  • МИД Литвы обратилось к Турции с просьбой помочь с идентификацией мигрантов, чтобы можно было вернуть их на родину.
  • Из-за нелегалов из Беларуси Литва потратит 42 миллиона евро на укрепление границы.

Украинская правда
Темы: ЛитваПольша
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