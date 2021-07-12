Президент Литвы: Не позволим Беларуси использовать мигрантов как политическое оружие

В воскресенье президент Литовской Республики Гитанас Науседа совершил однодневный визит в Польшу, во время которого уделили внимание вопросам Украины и Беларуси.

Источник: сайт президента Литвы

Прямая речь президента Литвы Гитанас Науседа: "Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия".

Детали: Литовский лидер подчеркнул необходимость немедленного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения незаконных миграционным потокам из Беларуси.

Президенты Литвы и Польши обсудили отношения со странами Восточного партнерства, обратив особое внимание на европейские интеграционные стремления Украины.

Они согласились с необходимостью поддержать украинцев на этом пути и предложить четкую европейскую перспективу.

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