Євро-2020 виграла Італія

У фіналі Чемпіонату Європи з футболу перемогла збірна Італії, яка в серії пенальті здолала команду Англії з рахунком 3:2.

Джерело: трансляція матчу на лондонському Вемблі в ніч на 12 липня

Деталі: Італія отримала реактивний гол у свої ворота вже на другій хвилині. Після пасу з флангу Люк Шоу ударом з ходу пробив у кут воріт - 1:0. Скуадра Адзурра відповіла ударом зі штрафного Лоренцо Інсіньє, але м`яч пролетів вище воріт. Англійці добре оборонялися і не підпускали італійців на ударну позицію.

Щось схоже на гольовий момент створив на 36-й хвилині Федеріко К`єза, котрий майже з лінії цетрального кола продерся до штрафного, але пробив поруч зі штангою. Під завершення першого тайму в Італії був ще удар у площину воріт, що не став проблемою для Джордана Пікфорда.

У перші 45-ть хвилин Італія перемагала за ударами у бік воріт - 4:1, у володінні м`ячем - 62% на 38%, але не за рахунком. Здавалося, Англія без особливих проблем зупиняла усі потуги італійців в атаці.

Другий тайм знову розпочався з атак збірної Італії. Удар з гострого кута Інсіньє взяв Пікфорд. Ще один сейв голкіпер збірної Англії зробив після прострілу К`єзи. В Англії в атаці було два удари головою після стандартів, але вище воріт летів м`яч.

На 67-й хвилині Італія досягла свого. Після удару головою Марко Верратті Пікфорд відбиває м`яча в штангу, а першим на добивання був Леонардо Бонуччі, який з метра розстріляв ворота англійців. За хвилин п`ять в Італії шанс вийти вперед, але класний удар від Доменіко Берарді приходиться вище воріт.

На більше моментів обидві команди в основний час не награли, попереду були два екстратайми. Додаткові два тайми по 15-ть хвилин команди провели в рівній грі, майже без ударів у площину воріт. Отже, пенальті вирішували переможця Євро-2020.

У британців удар Маркуса Решфорда був у штангу. Ще один постріл Джейдона Санчо взяв Доннарумма. А вирішальний удар Букайо Сака відбиває Доннарумма, зробивши Італію чемпіоном Євро-2020. Пікфорд також відбив два пенальті від італійців, але цього не вистачило. Італія у серії пенальті виграла з рахунком 3:2.