Евро-2020 выиграла Италия

В финале Чемпионата Европы по футболу победила сборная Италии, которая в серии пенальти одолела команду Англии со счетом 3:2.

Источник: трансляция матча на лондонском "Уэмбли" в ночь на 12 июля

Детали: Италия получила реактивный гол в свои ворота уже на второй минуте. После паса с фланга Люк Шоу ударом с ходу пробил в угол ворот - 1: 0. Скуадра адзурра ответила ударом со штрафного Инсинье, но мяч пролетел выше ворот. Англичане хорошо оборонялись и не подпускали итальянцев на ударную позицию.

Что-то похожее на голевой момент создал на 36-й минуте Федерико Кьеза, который почти с линии цетрального круга продрался в штрафную, но пробил рядом со штангой. Под конец первого тайма в Италии был еще удар в створ ворот, но он не стал проблемой для Джордана Пикфорда.

В первые 45-ть минут Италия побеждала по ударам в сторону ворот - 4:1, во владении м`чем - 62% на 38%, но не по счету. Казалось, Англия без особых проблем останавливала все потуги итальянцев в атаке.

Второй тайм снова начался с атак сборной Италии. Удар с острого угла Инсинье взял Пикфорд. Еще один сейв голкипер сборной Англии сделал после прострела Кьезы. У Англии в атаке было два удара головой после стандартов, но выше ворот летел мяч.

На 67-й минуте Италия добилась своего. После удара головой Верратти Пикфорд отражает мяч в штангу, а первым на добивание был Леонардо Бонуччи, который с метра расстрелял ворота англичан. Минут пять у Италии был шанс выйти вперед, но классный удар от Берарди приходится выше ворот.

На больше моментов обе команды в основное время не наиграли, впереди были два экстратаймы. Дополнительные два тайма по 15-ть минут команды провели в равной игре, почти без ударов в створ ворот. Итак, пенальти решали победителя Евро-2020.

У британцев удар Маркуса Решфорда был в штангу. Еще один выстрел Джейдон Санчо взял Доннарумма. А решающий удар Букайо Сака отражает Доннарумма, сделав Италию чемпионом Евро-2020. Пикфорд также отразил два пенальти от итальянцев, но этого не хватило. Италия в серии пенальти выиграла со счетом 3:2.