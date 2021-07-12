Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховний суд Ізраїлю дав дозвіл на сурогатне материнство для одностатевих пар

Понеділок, 12 липня 2021, 02:57
Верховний суд Ізраїлю дав дозвіл на сурогатне материнство для одностатевих пар

Верховний суд Ізраїлю визнав у неділю, 11 липня, незаконною діючу заборону для одностатевих пар ставати батьками за допомогою сурогатного материнства.

Джерело: DW

Деталі: Протягом шести місяців, за рішенням суду, ці правові обмеження повинні бути усунені парламентом країни.

"Ми не можемо змиритися із серйозним порушенням прав людини, яке триває, підтверджене існуючим зараз законодавством у сфері сурогатного материнства", – написала суддя Естер Хают у своєму рішенні.

"Нарешті, рівність!", – так прокоментував рішення Верховного суду міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніцан Хоровіц. За його словами, МОЗ зробить все для виконання цього рішення суду на практиці.

ЛГБТ-співтовариство країни оцінило це рішення як прорив.

Позов був поданий активістами понад рік тому, хоча боротьбу за можливість користуватися послугами сурогатних матерів, що було доступно гетеросексуальним парам і самотнім жінкам в Ізраїлі, гомосексуальні пари вели багато років.

В Ізраїлі неможливо укласти гомосексуальний союз, при цьому такі шлюби офіційно визнаються, якщо вони укладені за кордоном.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльЛГБТзаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: