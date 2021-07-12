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Верховний суд Ізраїлю дав дозвіл на сурогатне материнство для одностатевих пар

Понеділок, 12 липня 2021, 02:57

Верховний суд Ізраїлю визнав у неділю, 11 липня, незаконною діючу заборону для одностатевих пар ставати батьками за допомогою сурогатного материнства.

Джерело: DW

Деталі: Протягом шести місяців, за рішенням суду, ці правові обмеження повинні бути усунені парламентом країни.

"Ми не можемо змиритися із серйозним порушенням прав людини, яке триває, підтверджене існуючим зараз законодавством у сфері сурогатного материнства", – написала суддя Естер Хают у своєму рішенні.

"Нарешті, рівність!", – так прокоментував рішення Верховного суду міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніцан Хоровіц. За його словами, МОЗ зробить все для виконання цього рішення суду на практиці.

ЛГБТ-співтовариство країни оцінило це рішення як прорив.

Позов був поданий активістами понад рік тому, хоча боротьбу за можливість користуватися послугами сурогатних матерів, що було доступно гетеросексуальним парам і самотнім жінкам в Ізраїлі, гомосексуальні пари вели багато років.

В Ізраїлі неможливо укласти гомосексуальний союз, при цьому такі шлюби офіційно визнаються, якщо вони укладені за кордоном.

Теми: ІзраїльЛГБТзаконодавство


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