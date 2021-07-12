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Верховный суд Израиля дал разрешение на суррогатное материнство для однополых пар

Понедельник, 12 июля 2021, 02:57
Верховный суд Израиля дал разрешение на суррогатное материнство для однополых пар

Верховный суд Израиля признал в воскресенье, 11 июля, незаконным действующий запрет для однополых пар становиться родителями с помощью суррогатного материнства.

Источник: DW

Детали: В течение шести месяцев, по решению суда, эти правовые ограничения должны быть устранены парламентом страны.

"Мы не можем смириться с серьезным нарушением прав человека, которое продолжается, подтверждено существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства", – написала судья Эстер Хают в своем решении.

"Наконец, равенство!", – так прокомментировал решение Верховного суда министр здравоохранения Израиля Ница Хоровиц. По его словам, Минздрав сделает все для выполнения этого решения суда на практике.

ЛГБТ-сообщество страны оценило это решение как прорыв.

Иск был подан активистами больше года назад, хотя борьбу за возможность пользоваться услугами суррогатных матерей, что было доступно гетеросексуальным парам и одиноким женщинам в Израиле, гомосексуальные пары вели много лет.

В Израиле невозможно заключить гомосексуальный союз, при этом такие браки официально признаются, если они заключены за рубежом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильЛГБТзаконодательство
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