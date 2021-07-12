Попередні дані ЦВК Молдови: лідирує партія Санду

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови опрацювала 92% бюлетенів дострокових парламентських виборів. За результатами перемагає партія чинної президентки Маї Санду.

Джерело: NewsMaker

Деталі: Згідно з попередніми підрахунками, на дострокових парламентських виборах 11 липня лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS), яка набрала 47,4% голосів виборців.

На другому місці, за даними ЦВК, виявився передвиборний блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ), який набрав 31,1% голосів. Третє місце дісталося партії "Шор", за яку проголосували 6,6% виборців.

Решта партій, згідно з попередніми даними, не проходять до парламенту.

Так, блок "Ренато Усатого" набрав 4,35% голосів, партія "Платформа Гідність і правда" (DA) – 2,4%, Демократична партія – 2,08%. Інші кандидати набрали менше 2% голосів виборців.

У Молдові на виборах 11 липня проголосували понад 1,4 млн виборців – близько 48% від загального числа громадян, які мають право голосу.

За кордоном проголосували понад 208,7 тис. громадян. Голосування в діаспорі ще триває.

Передісторія:

За результатами дострокових парламентських виборів у Молдові партія чинної президентки Маї Санду матиме монобільшість у новому парламенті.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".