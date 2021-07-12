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Предварительные данные ЦИК Молдовы: лидирует партия Санду

Понедельник, 12 июля 2021, 04:40
Предварительные данные ЦИК Молдовы: лидирует партия Санду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы обработала 92% бюллетеней досрочных парламентских выборов. По результатам побеждает партия действующего президента Маи Санду.

Источник: NewsMaker

Детали: Согласно предварительным подсчетам, на досрочных парламентских выборах 11 июля лидирует партия "Действие и солидарность" (PAS), которая набрала 47,4% голосов избирателей.

На втором месте, по данным ЦИК, оказался предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ), который набрал 31,1% голосов. Третье место досталось партии "Шор", за которую проголосовали 6,6% избирателей.

Остальные партии, согласно предварительным данным, не проходят в парламент.

Так, блок "Ренато Усатого" набрал 4,35% голосов, партия "Платформа Достоинство и правда" (DA) - 2,4%, Демократическая партия - 2,08%. Другие кандидаты набрали менее 2% голосов избирателей.

В Молдове на выборах 11 июля проголосовало более 1,4 млн избирателей - около 48% от общего числа граждан, имеющих право голоса.

За рубежом проголосовали более 208,7 тыс. граждан. Голосование в диаспоре продолжается.

Предыстория:

  • По результатам досрочных парламентских выборов в Молдове, партия действующей президенткой Маи Санду будет монобольшинство в новом парламенте.

О выборах в Молдове и их значение для Украины - читайте в статье "Монобильшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове".

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Темы: Молдовавиборы
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