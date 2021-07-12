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Британія повернулась у світові лідери за поширенням COVID

Понеділок, 12 липня 2021, 06:50
Британія повернулась у світові лідери за поширенням COVID

За добу 10 липня у світі діагностували понад 370 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Індонезії та Британії. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Нідерланди.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 37 тисяч нових інфікувань, в Індонезії – понад 36 тисяч, а у Британії – понад 31 тисячу випадків.

 

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Бразилія.

Україна серед країн світу займає 72 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Нідерланди.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 171 588 846 осіб. Наразі нараховується майже 12 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 049 139 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: У Британії рівень заражень COVID-19 зріс у чотири рази в порівнянні з інфікуваннями станом на початок червня.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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