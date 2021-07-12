Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британия вернулась в мировые лидеры по распространению COVID

Понедельник, 12 июля 2021, 06:50

За сутки 10 июня в мире диагностировали более 370 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Индонезии и Великобритании. В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Нидерланды.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 37 000 новых заражений, в Индонезии - более 36 000, а в Великобритании - более 31 000 случаев.

 

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Бразилия.

Украина среди стран мира занимает 72 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 12 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Нидерланды.

За все время пандемии вылечились от недуга 171 588 846 человек. Сейчас насчитывается около 12 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 049 139 смертей от COVID-19.

Напомним: В Великобритании уровень заражений COVID-19 вырос в четыре раза по сравнению с инфицированиями по состоянию в начале июня.

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаВедомства МВД покупают квартиры в фигурантов своих расследований – СМИ

Меркель: Украина должна остаться транзитером газа несмотря на "Северный поток-2"

Новости 12 июля: победа партии Санду, статья Путина на украинском

Германия предоставит Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины – Меркель

обновленоЧасть "Голоса" говорит, что Железняк больше не глава фракции, партия отрицает

СНБО проведет на этой неделе выездное заседание, Данилов обещает "определенные новости"

Все новости...
коронавирус
Оккупанты признают рекордный всплеск Covid в Крыму
Ученые рассказали о смерти женщины, зараженной двумя штаммами Covid одновременно
Коронавирус: в Украине 290 новых заражений, умерли 5 больных
Последние новости
23:39
Евросоюз готов наказать Беларусь за миграционный кризис на границах ЕС
23:18
инфографикаВедомства МВД покупают квартиры в фигурантов своих расследований – СМИ
22:53
Меркель: Украина должна остаться транзитером газа несмотря на "Северный поток-2"
22:28
Сухо и жара до 36°: синоптики показали погоду до конца недели
22:01
Новости экономики: миллиарды прибыли госпредприятий, аресты по делу катеров для ВСУ
21:45
На Житомирщине выстрелили в 9-летнего мальчика, он в тяжелом состоянии
21:28
Зеленский попросит Байдена об участии США в нормандском или ином формате по Донбассу
21:11
Новости 12 июля: победа партии Санду, статья Путина на украинском
20:54
В НБУ объяснили, что происходило с инфляцией в июне
20:37
Германия предоставит Украине 1,5 млн доз COVID-вакцины – Меркель
Все новости...