Британия вернулась в мировые лидеры по распространению COVID

За сутки 10 июня в мире диагностировали более 370 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Индонезии и Великобритании. В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Нидерланды.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 37 000 новых заражений, в Индонезии - более 36 000, а в Великобритании - более 31 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Бразилия.

Украина среди стран мира занимает 72 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 12 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Нидерланды.

За все время пандемии вылечились от недуга 171 588 846 человек. Сейчас насчитывается около 12 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 049 139 смертей от COVID-19.

Напомним: В Великобритании уровень заражений COVID-19 вырос в четыре раза по сравнению с инфицированиями по состоянию в начале июня.