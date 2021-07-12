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Доба на Донбасі: 8 порушень "тиші", два ворожі БПЛА перетнули лінію розмежування

Понеділок, 12 липня 2021, 07:30
Доба на Донбасі: 8 порушень тиші, два ворожі БПЛА перетнули лінію розмежування

За добу 11 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, 2 ворожі безпілотники перетнули лінію розмежування.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: В районі населеного пункту Піски ворог двічі обстрілював українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новоселівки російські окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Неподалік населеного пункту Нью-Йорк противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Крім того, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 2 прольоти ворожих БПЛА з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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