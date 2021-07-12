Сутки на Донбассе: 8 нарушений "тишины", два вражеских БПЛА пересекли линию разграничения

За сутки 11 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, 2 вражеских беспилотника пересекли линию разграничения.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: В районе населенного пункта Пески враг дважды обстреливал украинские позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Недалеко от населенного пункта Нью-Йорк противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.