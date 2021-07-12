Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Із COVID у неділю госпіталізували більше українців, ніж зафіксували хворих

Понеділок, 12 липня 2021, 08:18
Із COVID у неділю госпіталізували більше українців, ніж зафіксували хворих
УП

За добу 11 липня в Україні зафіксували 174 нових підтверджених випадки COVID-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 266 осіб, померли 7 хворих, одужали 236 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

Серед нових хворих 16 дітей і 1 медпрацівник.

За добу протестовано: методом ПЛР – 9 606 осіб, методом ІФА –  1 714 осіб, експрес-тестами – 5 365 осіб.

 
МОЗ

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 241 217 осіб, одужали 2 177 529 осіб, померли 52 604 особи.

Зараз на COVID хворіють 11 тисяч українців.

 
УП

ПЛР-тестувань проведено вже 11 042 753.

Нагадаємо: За добу 10 липня у світі діагностували понад 370 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Індонезії та Британії. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Нідерланди.

Україна серед країн світу займала 72 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.

"Українська правда" в Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: