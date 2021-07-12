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Із COVID у неділю госпіталізували більше українців, ніж зафіксували хворих

Понеділок, 12 липня 2021, 08:18
УП

За добу 11 липня в Україні зафіксували 174 нових підтверджених випадки COVID-19, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 266 осіб, померли 7 хворих, одужали 236 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

Серед нових хворих 16 дітей і 1 медпрацівник.

За добу протестовано: методом ПЛР – 9 606 осіб, методом ІФА –  1 714 осіб, експрес-тестами – 5 365 осіб.

 
МОЗ

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 241 217 осіб, одужали 2 177 529 осіб, померли 52 604 особи.

Зараз на COVID хворіють 11 тисяч українців.

 
УП

ПЛР-тестувань проведено вже 11 042 753.

Нагадаємо: За добу 10 липня у світі діагностували понад 370 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Індонезії та Британії. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Нідерланди.

Україна серед країн світу займала 72 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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